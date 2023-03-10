الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نورا الأحمر تبهر تحكيم التمثيل فى «الدوم».. والفنانة يسرا: حلوة بجد

المتسابقة نورا الأحمر
المتسابقة نورا الأحمر

أبهرت المتسابقة نورا الأحمر، لجنة تحكيم مسابقة التمثيل ببرنامج الدوم، والتي تضم كل من: الفنانة يسرا، والمخرج بيتر ميمي، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

 

وأشاد ميمي بموهبة المتسابقة، قائلاً:"حلو يا نورا جدًا، برافو عليكي"

 

وعلقت يسرا:"حلوة جدًا، مش عارفة أقول إيه، حلوة بجد".

 

وأشادت بموهبتها المخرجة كاملة أبو ذكري:"جميلة يا نورا، بس أنا كان نفسي المشهد يكمل شوية، حسيت إني كنت مستنية لحظة تانية مختلفة، بس جميلة خالص".

 

تألق متسابقي الموسم الثاني من برنامج الدوم

وعلى جانب آخر، حقق برنامج الدوم في موسمه الثاني نجاحا هائلا منذ عرض أولى حلقاته في مرحلة تجارب الأداء، حيث تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومنح فرصا لـ آلاف المتسابقين من جميع محافظات مصر؛ لعرض موهبتهم أمام كوكبة من المتخصصين والإعلاميين والفنانين.

 

برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

يذكر أن برنامج الدوم لاكتشاف المواهب يعرض على شاشة dmc، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويضم عددًا كبيرًا من المتسابقين من مختلف محافظات مصر في العديد من المجالات، من بينهم الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، بجانب الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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