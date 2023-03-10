الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد ضرورة تعميق العلاقات مع الشركاء فى أنحاء العالم

ريشى سوناك
ريشى سوناك

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، ضرورة تعميق العلاقات مع الشركاء في أنحاء العالم.

وقال سوناك - حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "لتنمية اقتصاد المملكة المتحدة، وخلق فرص للنمو وتعزيز أمننا الاقتصادى، يجب علينا تعميق علاقاتنا مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم".


ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك قمة الاستثمار البريطانية - الإفريقية (UK-AIS) فى لندن فى الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2024.


وستجمع القمة رؤساء دول وحكومات من 24 دولة أفريقية وقادة أعمال بريطانيين وأفارقة.


وأوضح رئيس وزراء بريطانيا أن القمة ستعزز الشراكات بين المملكة المتحدة وأفريقيا لخلق فرص العمل والنمو ، ودعم المواهب البريطانية والأفريقية في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع رائدات الأعمال.


وأضاف سوناك: "ستضمن هذه القمة أننا قادرون على تسخير إمكانات علاقاتنا عبر إفريقيا وتنمية اقتصاداتنا معًا، مما يجعلها أقوى ومرنة ومبتكرة".

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وائل لطفي

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