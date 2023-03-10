الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

الحرم الإبراهيمى
الحرم الإبراهيمى

اقتحم ما يُسمى "وزير شؤون القدس والتراث اليهودى" فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى، عميحاي إلياهو، الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال فى المنطقة.


وقال مدير عام الحرم غسان الرجبى -في تصريح صحفى- إن قوات الاحتلال فرضت إجراءات عسكرية مشددة على المصلين في الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، لتسهيل اقتحام الوزير الإسرائيلي للجزء المُغتصب من الحرم.


وأكد الرجبي أن هذا الاقتحام تعبير واضح عن تبني حكومة الاحتلال للأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون بحق المواطنين العزل والأماكن المقدسة، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

وإلياهو، عضو في حزب "العظمة اليهودية" الذي يرأسه المتطرف إيتمار بن جفير.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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