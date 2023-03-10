الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فريق «محمد عبدالوهاب» يقصي فريق «بوبو» ويقتنص المركز الثالث بـ«كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

نجح فريق "محمد عبدالوهاب"، بقيادة كابتن سارة حسنين، في إقصاء فريق "بوبو" بقيادة كابتن أحمد الكاس، والفوز بالمركز الثالث لبرنامج "كابيتانو مصر".

التنافس على المركز الثالث والرابع

وانتهت المبارة التي أقيمت اليوم الخميس بين الفريقين للتنافس على المركز الثالث والرابع بالبرنامج بفوز فريق "محمد عبدالوهاب" بهدفين دون رد من فريق "بوبو".

وعبر الفريق عن فوزه بالفوز، بالاحتفال وسط الملعب والتعبير بحبهم لمدربهم كابتن سارة حسنين، وإهداءالانتصار لروح كابتن محمد عبدالوهاب، نجم النادي الأهلي الراحل.

وأهدى كابتن حسام غالي، ضيف حلقة الليلة من البرنامج درع "كابيتانو مصر"، للاعب محمد مندي، صاحب الهدف الأول بالفريق، والذي وصف طريقة لعبه بالحريف.

وأوضح كابتن أحمد الكاس، أن فريق كابتن "محمد عبدالوهاب" يستحق الفوز؛ لأنه نفذ تعليمات المدرب منذ البداية، ولعب على الكرة، مؤكدًا أن الخسارة هي بمثابة البداية لينطلقوا منها وألا يقفوا عليها.

محمد عبدالوهاب بوبو كابيتانو مصر المركز الثالث حسام غالى محمد مندي حمد الكاس سارة حسنين

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