مانشستر يونايتد يسحق ريال بيتيس برباعية ويقترب من ربع نهائى الدورى الأوروبى

سحق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه ريال بيتيس الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح ماركوس راشفورد التسجيل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك أيوزي بيريز التعادل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 32 من تسديدة رائعة في الشباك.

وتمكن أنتوني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى في الشباك.

وفي الدقيقة 58 نجح برونو فيرنانديز في تسجيل الهدف الثالث من ضربة رأسية، قبل أن يختتم الهولندي فوتر فيجورست رباعية الشياطين الحمر في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وبات اليونايتد قريبا من التأهل إلى ربع النهائي حيث يكفيه التعادل أو الخسارة على الأقل بفارق هدفين في لقاء الإياب الأسبوع المقبل من أجل التأهل.

