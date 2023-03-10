الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يسحق ريال بيتيس برباعية ويقترب من ربع نهائى الدورى الأوروبى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

سحق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه ريال بيتيس الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح ماركوس راشفورد التسجيل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك أيوزي بيريز التعادل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 32 من تسديدة رائعة في الشباك.

وتمكن أنتوني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى في الشباك.

وفي الدقيقة 58 نجح برونو فيرنانديز في تسجيل الهدف الثالث من ضربة رأسية، قبل أن يختتم الهولندي فوتر فيجورست رباعية الشياطين الحمر في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وبات اليونايتد قريبا من التأهل إلى ربع النهائي حيث يكفيه التعادل أو الخسارة على الأقل بفارق هدفين في لقاء الإياب الأسبوع المقبل من أجل التأهل.
 

مانشستر يونايتد ريال بيتيس الدوري الاوروبي مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

مانشستر يونايتد يسحق ريال بيتيس برباعية ويقترب من ربع نهائى الدورى الأوروبى

وزير خارجية أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة لم يكن لها أى هدف عسكرى

ننشر أقوال الشهود فى اتهام طبيب بقتل مسن لسرقته بمنطقة المعادى

أشرف عطية: منصة أيادى مصر تهدف لتسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية

فتح باب الترشح لتكريم 10 أمهات مثاليات بينهم 5 أمهات لذوى الهمم فى الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص

إطلاق نار فى تل أبيب.. وإصابة 3 إسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين