الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الخولى يشكر «الدوم» والمتحدة على إتاحة الفرصة لمواهب المحافظات

كريم الخولي
كريم الخولي

أبهر المتسابق كريم الخولي، من الإسكندرية، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، بعد تقديم أداء متميز.

 

وقدم برنامج" الدوم" الفرصة للمتسابق لتقديم نشرة إخبارية من داخل قناة "القاهرة الإخبارية".

وعلق الإعلامي محمد عبدالرحمن:" عندك هفوات لا تؤثر في كونك زميل بالنسبة لي".

 

وعقب محمد سعيد محفوظ: لو وفقت في الوصول للديسك الرسمي من الأخبار هكون من جمهورك، انت فعلاً قدمت نشرة محكمة، عندك، مواصفات المقدم التليفزيوني".

 

وقالت ريهام السهلي:" كنت هايل، اللغة كمان سليمة، بتدريب بسيط انت علي الهواء إن شاء الله".

 

وعقب المتسابق بعد خروجه من مسرح "الدوم"، قائلاً:" بشكر كل القائمين من الشركة المتحدة وبرنامج "الدوم" لأنهم نزلوا المحافظات ودوروا علي مواهب نفسها تحقق حلمها، وأنا واحد منهم،  ومصر فيها مواهب كتير".

 

وتابع:" اتبسطت بأول نشرة أخبار ليا من أجمل قناة إخبارية وهي القاهرة الإخبارية".

 

“الدوم” 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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