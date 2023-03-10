جامعة الأقصر تستضيف الاجتماع الـ11 للجنة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بـ«الأعلى للجامعات»

استضافت جامعة الأقصر تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، الخميسk جلسة الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.



,أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حمدي حسين -في كلمته- أن خارطة الطريق التي تنتهجها وزارة التعليم العالي تعتمد على التحول الرقمي، وأشاد بدور مركز المعلومات بالجامعة في تخريج عدد كبير من الموظفين بمختلف الهيئات والمؤسسات، فضلًا عن سرعته في الاستجابة لأية معوقات أو شكاوى، وسرعة التعامل معها حول التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير الامكانات المؤسسية.



بدوره، أوضح الأستاذ الدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هذا الاجتماع، هو أحد أنشطة الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل التدريب والاختبارات لشهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC؛ والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على طلاب الدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة التدريس.



وتناول المشاركون في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، عددا من الموضوعات المهمة منها: موقف المؤسسات المشاركة في التدريب والاختبارات وآليات تطوير منظومة التدريب والاختبارات، وكذلك منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة بالإضافة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتدريب والاختبارات لشهادة أساسيات التحول الرقمي.



وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات تهدف إلى رفع كفاءة العمل، وإنجاز التدريب، والاختبارات طبقًا للقواعد، والمعايير الدولية في المجال.



وفي سياق متصل، شهد رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، مساء اليوم بمكتبة مصر العامة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر في التخطيط والدراسات المستقبلية والتنمية المستدامة والمتكاملة التي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار.



حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

