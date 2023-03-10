الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بهيرة وليد: «الدوم» حقق حلمى بزيارتى لقناة «القاهرة الإخبارية»

بهيرة وليد
بهيرة وليد

أبهرت المتسابقة بهيرة وليد، من الجيزة، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، بعد تقديم أداء متميز.

وقدم برنامج" الدوم" الفرصة للمتسابقة لتقديم نشرة إخبارية من داخل قناة "القاهرة الإخبارية".

وعلق سعيد محفوظ: "مبسوط من المقدمة الواثقة، والنشرة التي قدمت ترقي لمستوي الاحتراف ولغتك العربية ممتازة، إلا بعض الهفوات".

وقالت ريهام السهلي: "مبسوطة إني قدمتي كويس، انتي من الأول عندك لغة وصوت كويس، ومذيعة أخبار فعلًا، وعجبني اللوك الجديد".

وعقبت المتسابقة بعد خروجها من مسرح "الدوم"، قائلة: "مبسوطة لأني قدمت كويس واللجنة علقت بتعليقاتي إيجابية ودي نصائح".

وتابعت: "الدوم حقق حلم من أكبر أحلامي زيارتي لقناة القاهرة الإخبارية، كنت متحمسة جدًا ومن أجمل التجارب في حياتي".

 

“الدوم” 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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لجنة تحكيم "الدوم": تعبير المذيع عن مضمون الخبر جزء مهم من صنعته"

 

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