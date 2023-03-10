لجنة تحكيم «الدوم»: «تعبير المذيع عن مضمون الخبر جزء مهم من صنعته»

وجهت لجنة تحكيم "الدوم عدد من النصائح لمتسابقي "الدوم".

وقال الإعلامي محمد سعيد محفوظ: "أي موضوع هشتغل عليه لازم يستغرق وقت طويل للإعداد، ولازم أي فقرة تنال نفس القدر من الاهتمام قبل الهواء".

بينما قالت ريهام السهلي: “مقاومات مذيع الأخبار الأول قبول وطلة ولغة وصوت وبيحتاج تدريب وسرعة تصرف وسرعة بديهة عدة مقاومات تنتج مذيع نشرة له مصدقية ولها هيبة”.

وعلق محمد عبدالرحمن: "قدرة المذيع علي التعبير عن مضمون الخبر جزء مهم من صنعته".

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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