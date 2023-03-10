إنجى عهدى: «أى حد دخل الدوم نفسه يكسب والأحلام مش مستحيلة»

أبهرت المتسابقة إنجي عهدي، من الفيوم، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، بعد تقديم أداء متميز.

وقدم برنامج "الدوم" الفرصة للمتسابقة لتقديم نشرة إخبارية من داخل قناة "القاهرة الإخبارية".

وعلقت ريهام السهلي: "طبيعتك بالعامية أحلى أكثر من جلوسك كمذيعة علي ديسك الأخبار".

وقال محمد عبدالرحمن: "الموجز معقول جداً".

وعقب محمد سعيد محفوظ: "وشك بيضحك وإنتي مكشرة عندك ابتسامة ووشك مريح ودي مواطن قوة، محتاجة مزيد من السلطة".

وعقبت المتسابقة بعد خروجها من مسرح "الدوم"، قائلة:" متحمسة جداً لأن القرار النهائي هيتحسم، وأي حد دخل الدوم نفسة يكسب، والأحلام مش مستحيلة".

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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