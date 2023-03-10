«الدوم» يمنح 6 متسابقين فرصة تقديم نشرات إخبارية
قدم برنامج "الدوم" فرصة للمتسابقين الـ6 في مرحلة التصفيات النصف نهائية بتقديم نشرات إخبارية من داخل ستوديوهات قناتي "إكسترا نيوز"، والقاهرة الإخبارية.
وأشاد المتسابقون بالفرصة التي منحها البرنامج، كما وجهوا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي إتاحة مثل هذه الفرصة العظيمة.
"الدوم"
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
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