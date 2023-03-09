الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسام غالي ضيف حلقة الليلة من برنامج «كابيتانو مصر» ويوجه نصائح للاعبين

حسام غالي
حسام غالي

حل كابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، لمتابعة المباراة قبل النهائية التي تحدد المركز الثالث والرابع لفريقي "بوبو"، بقيادة كابتن أحمد الكاس، و"محمد عبدالوهاب" بقيادة سارة حسنين.

نصائح حسام غالي للاعبي كابيتانو مصر

ووجه حسام غالي، نصيحة للاعبي "كابيتانو مصر"، طالبهم فيها بالاستمتاع باللعب، وبذل المجهود اللازم، والاستفادة من المدربين الموجودين معهم.

وأضاف: "كابتن أحمد الكاس لعبنا معه في كأس العالم وهو من أحرف اللاعيبة وكابتن سارة من أوائل الناس في لعب كرة نسائية استفادوا من تجربتها وكل تمرميه استفادوا منها والكلمة الحلوة اعملوا بيها والسيئة اتركوها". 

وتابع في حديثه مع اللاعبين: "أي لاعب كرة من الثوابت عنده الالتزام والتركيز والتمرين الجيد وأن تحافظ على نفسك وأن تعيش داخل الملعب مثل خارجه، لأنه انعكاس لحياتك بالملعب، وأن تحافظ على مواعيد الأكل وعدم السهر".

وطالبهم بوضع كابتن محمد صلاح، كقدوة لهم بعد مشاركته في أندية كثيرة ولم يكتف ويسعى لتخطى الارقام القياسية دائمًا.

حسام غالى كابيتانو مصر لاعبي كابيتانو مصر محمد عبدالوهاب أحمد الكاس

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