هلا رشدي: أتمنى «كابيتانو مصر» يخرج مواهب تشرفنا زي محمد صلاح

قالت المطربة هلا رشدي، خلال زيارتها لمعسكر كابيتانو مصر: "سعيدة بالتواجد معكم ومعز يتابع الحلقات باستمرار، وأنصح أي حد ينبسط باللحظة التي يعيشها ويبذل أقصى طاقته لاكتشاف موهبته لأنها قيمته في الحياة، ركز حتى تصل إلى حلمك".

وأضافت: "عرفت فكرة برنامج كابيتانو من خلال متابعة ابني للحلقات، أتمنى أن يخرج البرنامج مواهب كبيرة زي الناس اللي مشرفانا وزي محمد صلاح".

وقد حلت المطربة هلا رشدي وابنها معز ضيفين على برنامج "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة "ON E"، وأكدت هلا رشدي أن ابنها من أكثر المعجبين والمتابعين للبرنامج.

ودارت سلسلة من الفقرات الترفيهية ونقل الخبرات للاعبي برنامج "كابيتانو مصر".

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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