بطريقة ساخرة.. أحمد آدم يناقش مشاكل التعليم والمدارس الخاصة

ناقش النجم أحمد آدم، قضية تطوير التعليم واختلاف الآراء بين وزارة التعليم وأولياء الأمور والمدرسين حول العملية التعليمية، والعلاقة بين المدرس والطالب في الدروس الخصوصية بطريقة ساخرة، حلال تقديمه حلقة جديدة ببرنامج "آدم شو"، على قناة الحياة.

وسخر الفنان أحمد آدم، ببرنامج "آدم شو"، من أشكال التعليم في المدارس الخاصة والدولية وآليات اختبار الأطفال وأسرهم للالتحاق ببعض المدارس الخاصة، والتركيز على بعض الأمور الفرعية بعيدًا عن العملية التعليمية، وعبر عن استغرابه مما وصلت اليه الحالة التعليمية في مصر.

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.