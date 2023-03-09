نائبا التنسيقية يشاركان في جولة تفقدية لمشروعات خدمية وتنموية بسوهاج

شارك النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، فى زيارة ميدانية تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في محافظة سوهاج، على مدار يومين، الأربعاء والخميس، لتفقد عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأجرى نائبا التنسيقية جولات تفقدية مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبرفقة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية للمحافظة، بتفقد محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالهجرسة بسوهاج، ولقاء مع محافظ سوهاج شهد استعراض المشروعات التنموية فى المحافظة، ثم تفقدوا المركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وكذلك تفقدوا سوق ناصر الحضري الجديد، كما تفقدوا مكتبة رفاعة الطهطاوي ومستشفى سوهاج الجامعي الجديد والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الزيارة تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، في ظل التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بتكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المستمرة والتواصل الدائم مع كافة فئات المواطنين.

وأشار درويش، إلى أن الصعيد يشهد اهتماما غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، فهناك جهود كبيرة مبذولة لإحداث التنمية فى مختلف محافظات الصعيد، ومنها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي يشمل الجزء الأكبر منه مراكز وقرى محافظات الصعيد، لتطوير هذه القرى وتحسين الخدمات فى مختلف المجالات، لإحداث طفرة تنموية كبيرة فيها وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث إن محافظة سوهاج فيها 7 مراكز أدرجت في مبادرة حياة كريمة، وتشمل 181قرية، موضحا أن هناك تحديات كبيرة وصعوبات ولكن بقياس الأمور بما كانت عليه سابقا سنجد أن هناك تغيير ملموس على أرض الواقع حدث.

وخلال تفقد وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة سوهاج، دعا نائب التنسيقية عمرو درويش الرب ضرورة تفعيل منظومة المتغيرات المكانية في كل المحافظات، والتصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة المخالفات من المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية .

من جانبها، أكدت النائبة إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الزيارات البرلمانية الميدانية للمحافظات، والتى تستهدف اللجنة من خلالها الوقوف على احتياجات وطلبات تلك المحافظات، والمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة.

وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد، وهناك العديد من المشروعات القومية والتنموية يتم تنفيذها في محافظات الصعيد، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وغيره من المشروعات التنموية التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمحافظات الصعيد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.