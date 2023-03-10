أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-3-2023 فى مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم ارتفاع طفيف مقارنة بأسعارها أمس في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت الفراخ البيضاء ٧٣ جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وتصل للمستهلك بسعر ٨٣ جنيه وتختلف من مكان لآخر.

كما شهد سعر البيض ارتفاع طفيف، فتصل كرتونة البيض الأبيض للمستهلك ١١٠ جنيهات وتختلف من منطقة لأخرى ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-3-2023 في مصر

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 73.00 جنيه في بورصة الدواجن .

سعر الدواجن الساسو 115.00 جنيه في البورصة.

سعر الدواجن البلدي 99.00 جنيه .

الدواجن أمهات أبيض 70.00 جنيه.

وتسعى الحكومة إلى إعادة التوازن إلى صناعة الدواجن التي تأثرت بارتفاع سعر الأعلاف بعد زيادة الدولار وتوقفها في الجمارك لفترات طويلة، ونفذت الحكومة إستراتيجية لإنعاش صناعة الدواجن تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية وتشمل مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

سعر البيض اليوم

سعر البيض الأحمر 100.00 جنيه في المزرعة .

سعر البيض الأبيض 96.00 جنيه في المزرعة .

سعر البيض البلدي 106.00 جنيه في المزرعة .

سعر الكتاكيت والبط

كتكوت أبيض : 21.00 جنيه

كتكوت ساسو 16.00 جنيه .

كتكوت بلدي حر 08.00 جنيه .

كتكوت بط فرنساوي 19.50 جنيه . كتكوت بط مسكوفي 31.75 جنيه . كتكوت بط مولارد 32.75 جنيه .

كتكوت رومي أبيض 71.00 جنيه . كتكوت رومي أسمر 13.00 جنيه .

بط فرنساوي 70.00 جنيه .

بط مسكوفي 90.00 جنيه .

بط مولارد 78.00 جنيه .