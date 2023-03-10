الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-3-2023

مواد البناء
مواد البناء

ارتفعت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت منذ بداية مارس الجاري، حيث اتجهت أغلب الشركات إلى رفع أسعارها مع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-3-2023.

سعر الحديد اليوم  

  • حديد عز 29,285 جنيها.
  • الحديد المصريين 29,200 جنيه.
  • الحديد من بشاى 28,500 جنيه.
  • الحديد من العتال 27,500 جنيه.
  • حديد سرحان 27,500 جنيه.

تصل لـ 310 آلاف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى وموعد التقديم

الجبنة بـ30 والسمنة البلدى بـ140.. أسعار منتجات الألبان فى «أهلًا رمضان» بحديقة الأورمان

  • حديد عطية 27,500 جنيه.
  • حديد العشري 27,000 جنيه.
  • حديد مصر ستيل 27,000 جنيه.
  • حديد المراكبى 27,000 جنيه.
  • حديد الكومى 27,000 جنيه.
  • حديد المعادي 27,000 جنيه.
  • حديد بيانكو 27,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت وادي النيل 1,850 جنيها.
  • أسمنت المخصوص 1,905 جنيهات.
  • أسمنت العسكري 1,840 جنيها.
  • أسمنت السويدي 1,990 جنيها.
  • أسمنت المسلة 1,895 جنيها.
  • أسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها.
  • أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيها.
  • أسمنت الممتاز 1,940 جنيها.
  • أسمنت المسلح 1,935 جنيها.
  • أسمنت النصر 1,910 جنيهات.

أقرأ أيضاً

تصل إلى 30 دقيقة.. تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

  • أسمنت سيناء 1,840 جنيها.
  • اسمنت حلوان 1,890 جنيها.
  • اسمنت السهم 1,850 جنيها.
  • أسمنت السويس 1,940 جنيها.
  • أسمنت تايتان 1,890 جنيها.
  • أسمنت سيناء 1,870 جنيها.
  • أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.
  • أسمنت المهندس 1,900 جنيه.
  • أسمنت النهضة 1,820 جنيها.
  • أسمنت أسوان 1,780 جنيها.
  • أسمنت السد العالي 1,780 جنيها.
  • أسمنت قنا 1,830 جنيها.
  • أسمنت المصريين 1,770 جنيها.
  • أسمنت البرج 1,900 جنيه.
  • أسمنت الماكس 1,880 جنيها.
  • أسمنت الصخرة 1,900 جنيه.
  • أسمنت الدلتا 1,870 جنيها.
  • أسمنت الصرح 1,980 جنيها.
txt

«صاج ولا بلاستيك».. أسعار فوانيس رمضان وأشهر أماكن بيعها

 

الحديد مواد البناء سعر الدولار الجنيه المصري الاسمنت أسعار مواد البناء سعر الحديد اليوم سعر الاسمنت اليوم سعر الأسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-3-2023

«الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» احتفالية فى متحف الطفل.. اليوم

رسوم حج القرعة 2023

مقتل حاكم طالبان بولاية بلخ الأفغانية فى انفجار بمكتبه

الجيش اللبنانى: القبض على متورط بأعمال عنف باستخدام قذائف آر بى جى ببيروت

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-3-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص

إطلاق نار فى تل أبيب.. وإصابة 3 إسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين