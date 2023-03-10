ارتفعت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت منذ بداية مارس الجاري، حيث اتجهت أغلب الشركات إلى رفع أسعارها مع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-3-2023.

سعر الحديد اليوم

حديد عز 29,285 جنيها.

الحديد المصريين 29,200 جنيه.

الحديد من بشاى 28,500 جنيه.

الحديد من العتال 27,500 جنيه.

حديد سرحان 27,500 جنيه.

حديد عطية 27,500 جنيه.

حديد العشري 27,000 جنيه.

حديد مصر ستيل 27,000 جنيه.

حديد المراكبى 27,000 جنيه.

حديد الكومى 27,000 جنيه.

حديد المعادي 27,000 جنيه.

حديد بيانكو 27,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت وادي النيل 1,850 جنيها.

أسمنت المخصوص 1,905 جنيهات.

أسمنت العسكري 1,840 جنيها.

أسمنت السويدي 1,990 جنيها.

أسمنت المسلة 1,895 جنيها.

أسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيها.

أسمنت الممتاز 1,940 جنيها.

أسمنت المسلح 1,935 جنيها.

أسمنت النصر 1,910 جنيهات.

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