الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صفاء النجار: تحية لكل سيدة تربي أجيالًا قادرة على صعاب الحياة

صف
صف

علقت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، علي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه في اليوم العالمي للمرأة لابد من إلقاء الضوء علي سيدات استطاعوا تغيير العادي والمألوف، بالبرهان والعمل، وأنهم قادرون علي القيادة والنجاح، سيدات استطاعوا أن يكونوا شعلة ضوء ".

وتابعت:" نقدم التحية لكل فتاة وسيدة مصرية تدرس وتعمل وتنشئ أسرة وتربي أجيال قادرة على المضي قدمًا في الحياة، تحية لكل فتاة وسيدة أخذت على عاتقها تحويل نفسها وبلدها للأفضل في تحدٍ لكل صعاب الحياة".

وأشارت إلى أن البداية في عام 1850 حين خرج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك من أجل عالم خال من التميز، وللاحتجاج على الظروف الإنسانية التي كانت المرأة تضطر للعمل تحتها.

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