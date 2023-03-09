الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والدة الشهيد مصطفى حجاجي توجه رسالة شكر للرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب

والدة الشهيد مصطفى
والدة الشهيد مصطفى حجاجي

قالت بهية طه والدة الشهيد مصطفى حجاجي، إن الشهيد الرائد عماد الدين أبو رجيلة كان صديق نجلها الشهيد مصطفى وكان نفس دفعته، معقبة: "كانوا دفعة حلوة عاملين صدقات جارية في مستشفى سرطان الأطفال، غرفة كاملة بأسرتها بأجهزتها، ووضعوا صورهم على جدرانها وكتبوا عليها "الدفعة 103 حربية.. دفعة الشهداء"، وفعلًا كانت دفعتهم دفعة الشهداء حيث استشهد أكثر من 50 شهيدًا، كانت دفعة متواصلة مع الله سبحانه وتعالى.

ووجهت والدة الشهيد مصطفى حجاجي خلال لقاءها ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية آيه عبدالرحمن، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،  لتقديره واحتفاله بأسر الشهداء، معقبا:"كرمنا ربنا ثم كرمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر في أمن وأمان واستقرار بفضل الله أولا وبفضل القوات المسلحة ورئيسنا العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي". 

كما وجهت رسالة شكر لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، معقبة: "ابن محافظة الأقصر، الذي ساعدني في استكمال  تشطيب المسجد الذي أسسته، وتم افتتاح المسجد فس 25 فبراير 2022، حيث تواصل معي الدكتور أحمد الطيب،  كما خصص لي الرئيس السيسي قطعة الأرض بمساحة 400 متر؛ لبناء  “مسجد الشهيدين”، بعدما كان اسمه مسجد الشهيد مصطفى حجاجي، أطلقت عليه  اسم "مسجد الشهيدين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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