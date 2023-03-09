الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«صنايعية مصر».. في عهد وزير الصحة النبوي المهندس افتتح 2500 وحدة بالريف

جريدة الدستور

قال الكاتب عمر طاهر، إن النبوي المهندس، بعد تعينه وزيرًا للصحة، اتخذ عدة قرارات غريبة وقتها، وكانت تطبق للمرة الأولى.

أهم القرارات التي اتخذها المهندس النبوي بعد تعينه وزيرًا

وأضاف "طاهر"، خلال حلقة الليلة من برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية DMC، أن هذه القرارات شملت عمل عيادات خارجية للمستشفيات، وأن يتم طهي طعام المرضى بالمستشفيات، وكذلك سيارة الإسعاف تكون مجهزة بكل الأجهزة من اجهزة تنفس ونقل دم وغيره، بالإضافة إلى أن تقييم المستشفيات بقوة سيكون من خلال عمل الممرضات والحكيمات.

وتابع، أن  "النبوي"، نظم العديد من الحملات للنطعيم ضد شلل الأطفال والدرن، واهتم بالوحدات الريفية ووقتها افتتح 2500 وحدة صحية تعالج 16 مليون مواطن وكانت الأدوية تقدم مجانًا ولم يكن ليقدم مجانًا إلا بعد تصنيعها في مصر.

النبوي المهندس 2500 وحدة صحية الوحدات الريفية الأدوية عيادات خارجية طعام المرضى

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