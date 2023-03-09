الاحتفاء بمنجز الشاعر مسعود شومان الإبداعي في أمسية "سبع سبعات وقصيدة"، والتي تعقد في السادسة من مساء الإثنين المقبل، والموافق 13 مارس الجاري، في منتدى عفيفي مطر للثقافة، بجاليري رضي.

حيث يحتفي الجاليري بالمنجز الأدبي الشعري والبحثي، للشاعر والباحث في التراث المصري مسعود شومان، ويشارك في الأمسية كل من الكتاب والمثقفين: الناقدة والشاعرة الدكتورة رشا الفوال، والناقد دكتور محمد السيد إسماعيل، والناقد دكتور محمد عبد الباسط عيد قراءات نقدية.

حيث يقدم النقاد الدكاترة قراءة نقدية في في دواوين الشاعر مسعود شومان من بينها دواوين: “أول بروفة” و"عارف يا رب" و "رجلي أثقل من سنة 67" و"دكان الخردة" و"اكتبوا تحت الظلام بكره" وديوان“ مجروحا كأني أوده على الشارع”، هذا ويدير الأمسية الشاعر محمد حربي.

والشاعر “مسعود شومان”، له إسهامات ثرية في شعر العامية. بالإضافة إلي دراساته البحثية في الفن الشعبي ودراساته. كما شغل عددا من المناصب القيادية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب ترأسه لمؤتمر أدباء مصر خلال دورة العام 2006.

ومن مؤلفات الشاعر“ مسعود شومان”، في مجال الدراسات الشعبية:“ مربعات ابن عروس ”دراسة وتحقيق“ الخطاب الشعري في الموال” “مساحات الالتباس والوعي بالنص الشعبي” “الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل الشعبية” “المؤتلف والمختلف... قراءات في شعر العامية المصرية” “الشعر الشعبي” “معجم أدباء مصر” وغيرها.

ومن دواوين الشاعر“ مسعود شومان ”الشعرية: “خدمي الغنى ومكنش فيه غيره” “أول بروفة... ديوان الفتافيت” “ قبل ما يردمون البحيرة” “أخلص لبحرك” “ يجرب المش علي رجل واحدة” “الديك الفنان” ديوان شعري للأطفال “صاحب مقام” “بس مين يفهم” بالإضافة إلى وضعه لكلمات بعض المسلسلات التليفزيونية منها: “دموع الغضب”، و"حضرة المحترم".

كما كتب أشعار عدة مسرحيات من بينها: “كابوس للبيع”، “مولد سيدي طناش”، “عزيزة ويونس”، “الحامي والحرامي”، “عريس لبنت السلطان” وغيرها.