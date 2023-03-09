الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السبت.. «صحة الإسكندرية» تنظم حملة لتشخيص وعلاج المياه الزرقاء بالمجان

أمراض العيون
أمراض العيون

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، السبت المقبل، حملة تحت عنوان "حرامي البصر" لتشخيص وفحص وعلاج المياه الزرقاء للمواطنين "مجانا" بمستشفى الرمد، وذلك تزامنا مع الأسبوع العالمي للجلوكوما، والذي يحتفل به العالم سنويا خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري.
وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الخميس- أن الحملة تتضمن محاضرات علمية للأطقم الطبية وإجراء تثقيف صحي وتوعية للمرضى.
جدير بالذكر أن مستشفى الرمد بالإسكندرية يوجد بها قسم خاص بالجلوكوما "المياه الزرقاء" يقوم بتشخيص ومتابعة حالات مرضى الجلوكوما وعمل ملفات طبية وكروت شخصية ممغنطة (ID) للمرضى للمتابعة الدورية.

الإسكندرية الأسبوع العالمى التنمية المستدامة الصحة بالإسكندرية القطاعات المختلفة المخلفات الصلبة جامعة سوهاج خدمة المجتمع وتنمية البيئة صحة الإسكندرية كلية الطب البشري

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