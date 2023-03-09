السبت.. «صحة الإسكندرية» تنظم حملة لتشخيص وعلاج المياه الزرقاء بالمجان

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، السبت المقبل، حملة تحت عنوان "حرامي البصر" لتشخيص وفحص وعلاج المياه الزرقاء للمواطنين "مجانا" بمستشفى الرمد، وذلك تزامنا مع الأسبوع العالمي للجلوكوما، والذي يحتفل به العالم سنويا خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري.

وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الخميس- أن الحملة تتضمن محاضرات علمية للأطقم الطبية وإجراء تثقيف صحي وتوعية للمرضى.

جدير بالذكر أن مستشفى الرمد بالإسكندرية يوجد بها قسم خاص بالجلوكوما "المياه الزرقاء" يقوم بتشخيص ومتابعة حالات مرضى الجلوكوما وعمل ملفات طبية وكروت شخصية ممغنطة (ID) للمرضى للمتابعة الدورية.