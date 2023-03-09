الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صفاء النجار: المرأة هي القادرة على تسيير الأمور ووضعها في نصابها الصحيح

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

علقت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، علي اليوم العالمي للمرأة قائلة: "الأنثى هي الأصل".

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن المرأة لا تستطيع تغيير العالم ولكنها تسطيع أن تلقي حجر في الماء لتصنع الكثير من الموجات.

وقدمت الدكتورة صفاء النجار، تحية خاصة لكل امرأة وسيدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، متابعة: "تحية لكل مرأة بما تصنعه يوميا وما تواجهه من تحديات في عملها وبيتها ومجتمعها، فكل سيدة هي رمز للقوة والتحدي والإصرار ومصدر ملهم للعزيمة والإرادة، فالمرأة هي القادرة على تسيير الأمور ووضعها في نصابها الصحيح".

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