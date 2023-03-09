الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي وبوتين يتشاوران حول سبل التغلب على الأزمات العالمية لاسيما فى مجال الغذاء

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
‏وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. 

كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، لاسيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد.

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