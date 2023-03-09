حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بينهما بالعمرانية

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب في العمرانية، إثر مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان سبب وفاته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم، في منطقة العمرانية، بسبب خلافات سابقة بينهما، وأقدم فيها المتهم على قتل الضحية.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.