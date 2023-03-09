الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل يمكن إعادة ثقة المودعين في المصارف اللبنانية؟.. خبير اقتصادي يجيب

المصارف اللبنانية
المصارف اللبنانية

قال إدمون شماس، الخبير الاقتصادي، إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية وانهيار عميق لم يشهده أي بلد بالعالم، نتيجة انهيار كامل للمصارف اللبنانية والمصرف المركزي والدولي ومؤسسات الدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة ببرنامج المراقب المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه أثناء حدوث مثل هذه الأزمات، ينهار مصرف كبير أو مصرفان، إلا أنه من الصعب انهيار جميع المراكز المالية مرة واحدة، لافتا إلى أن لبنان اليوم يمر بوضع مأساوي وصعب جدًا، معقبًا: "نحتاج إلى معجزة للخروج من هذه الأزمة".

وعن إمكانية إعادة ثقة المودعين في المصارف اللبنانية، أكد أنه لا يمكن في الوضع الحالي إعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي اللبناني بحالة إفلاس، وجزء من هذا الإفلاس له علاقة بسوء الإدارة  من المصارف اللبنانية، وعدم توزيع المخاطر ووضع معظم الودائع في البنك المركزي والذي بدوره أعطاها للحكومات المتعاقبة لسد العجز في الموازنة وتمويل الدولة.

وأكد أن أصحاب المصارف ارتكبوا جرائم مالية متمثلة في سوء الإدارة وخيانة الأمانة بالإضافة إلى البنك المركزي والحكومات المتعاقبة.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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