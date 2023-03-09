والدة الشهيد مصطفى حجاجي: روحي فداء لمصر وفخورة بالقوات المسلحة

قالت بهية طه والدة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي، إن نيل نجلها الشهادة هو فخر لها، كما أنها تشعر بالفخر بالقوات المسلحة المصرية، التي تذكر وتكرم أبناؤها الشهداء دائمًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،: "مستعدة أقدم روحي فداء لمصر، أولادي راحوا علشان يدافعون عن مصر، معقولة أنا مبقاش زيهم".

وقالت: "أنا انهاردة كنت في غاية السعادة، كل الناس ترى ذكريات الشهيد مصطفى حجاجي وكفاحه، وعرفت مؤخرًا أن زملاءه الذين معه في الصورة استشهدوا، و- سبحان الله- الدفعة 103 حربية هي دفعة الشهداء المناضلين الغيورين على وطنهم، محدش فيهم هاب الموت".