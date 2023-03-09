الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في عيد ميلادها.. أسباب جعلت يسرا محبوبة الجماهير

يسرا
يسرا

تحتفل النجمة الجميلة يسرا غدًا بعيد ميلادها، حيث ولدت في 10 مارس عام 1955، فقد قدمت العديد من الإعمال الفنية المميزة التي جعلتها نجمة جيلها وإلى وقتنا هذا، فقد قدمت ادوار السيدة الشعبية والراقية، بالإضافة إلى العديد من الأدوار التي اهتمت فيها بقضايا المرأة.

بدأت يسرا حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، حيث بررت عملها في بداياتها ببعض الأفلام التي قد لا ترقى إلى مستوى فني جيد بقولها: «عندما بدأت كانت بداخلي شحنة كبيرة للتمثيل، وكان مجرد تفريغها يرضيني، وشيئا فشيئا أدركت الفرق بين الانتشار والاختيار».

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رمضان 2023.. يسرا تنتهي من ثلاث أسابيع تصوير في «حمد لله على السلامة»

يسرا نجمة شاملة المواهب:

وقبل الاشتغال في مجال الفن والسينما، استمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينيات القرن العشرين، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام، وتتحدث دوماً عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني.

تعاملت مع المخرج يوسف شاهين لأول مرة من خلال فيلم حدوتة مصرية، أما عادل إمام فقد مثلًا معا لأول مرة من خلال فيلم شباب يرقص فوق النار في عام 1978، وقدمت بعدها معه نحو 15 فيلماً، وبخلاف الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؛ قدمت يسرا عددًا من الأغاني، أشهرها أغنية 3 دقات مع المطرب محمد أبوالعينين، الشهير بـ"أبو"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتخططت 90 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط من إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة السينمائي".

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قنوات عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

سفيرة للنوايا الحسنة:

اختيرت في عام 2006 كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائي وذلك في احتفال أقيم في حديقة الأزهر بالقاهرة، من جهتها أكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة ورحلتها الفنية الطويلة لأكثر من 25 عامًا قدمت خلالها أدوارًا متنوعة عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية من خلال السينما والتليفزيون ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية في نشاطاتهم الاجتماعية.

10 مارس 1000 حمد الله على السلامة يسرا الأعمال الفنية المميزة الأعمال الفنية حمد الله على السلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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