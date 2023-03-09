تنسيقية شباب الأحزاب تستنكر التشبيهات المغرضة بمقال موقع «درب»

استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشكلٍ بالغ ما جاء من تشبيهات وهجوم بمقارنات سياسية مغلوطة بمقال لأحد الكتاب على موقع "درب" .

وإذ تبدي التنسيقية انزعاجها الشديد من تلك التشبيهات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة فإنها تحتفظ لنفسها بحقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقع والكاتب لما فيه من تعدي سافر وغير مقبول.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها كانت وستظل منصة حوارية بالأساس تهدف لتنمية الحياة السياسية والحزبية من خلال الحوار البناء والفاعل بين شباب القوى السياسية وأنها لم ولن تحيد عن هدفها الذي أعلنته منذ بيانها التأسيسي وستكون مواقف التنسيقية دائما خير شاهدا أمام جموع الشعب المصري العظيم.