الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«طلقة تحية تقتل فرحة طفل».. حفل عرس تحول إلى مآتم بالقليوبية

حفل عرس
حفل عرس

تجري النيابة العامة بالقليوبية تحقيقات موسعه في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر طلق ناري في حفل عرس بقرية كفر الدير التابعه لمركز شبين القناطر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول طفل عمره 9 سنوات جثة هامدة اثر طلق ناري.

انتقلت على الفور قوة أمنية بالفحص تبين أن الطفل أصيب بطلق ناري أثناء وجود في حفل عرس بقرية كفر الدير دائرة المركز ما أسفر عن ومصرعه متأثرًا بإصابته.

وتمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المتهم ويدعى "ع. س" وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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