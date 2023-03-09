الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 8 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بإمبابة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، عاطل، بالسجن المشدد 8 سنوات، بتهمة حيازة الحشيش المخدر ومادة الهيروين بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام "س. خ"، بالاتجار بالحشيش والهيروين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تمكنت مباحث قسم الشرطة من ضبط المتهم بحوزته كمية من الحشيش والهيروين وسلاح أبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول لتوصيل مع عملائه ومبلغ من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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