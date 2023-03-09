المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة سرقة «موبيلات» بالإكراه فى البدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المتهم "محمود. م" بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة سرقة موبيلات بالإكراه تحت تهديد السلاح، في دائرة البدرشين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما تلقى قسم شرطة البدرشين، بلاغا من أحد المواطنين، بتعرضه لسرقة موبيلات من داخل المحل الخاص بها بالإكراه من قبل عاطل، حيث اكد أنه اعتدى عليه بسلاح أبيض وأصابه بعدة إصابات بالغة، واستولى على هواتف محمول، وفر هاربا.

وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهم، تمكن ضباط مباحث البدرشين من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.