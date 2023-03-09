المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم "محمود. ع. ي. د"، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة هيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة البدرشين.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، عن قيام المتهم بترويج المخدرات في قرية المرازيق، وبعمل التحريات تمكنت مباحث القسم من ضبطه داخل مسكنه وبحوزته كمية من الهيروين وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.