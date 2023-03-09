النيابة تأمر بتشريح جثمان شاب دفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقته بالزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بتشريح جثة شاب قتله آخر بسلاح أبيض بسبب دفاعه عن شقيقته بمنطقة الزاوية الحمراء، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها ولابساتها.

كان قد تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل وراء قتل شخص أثناء دفاعه عن شقيقته بمنطقة الزاوية الحمراء وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وفاة شخص بعد تعدى عاطل عليه بسلاح أبيض أثناء التحرش بشقيقة المجني عليه، وعندما فشل انهال عليه بالضرب وسط الشارع، بسلاح أبيض وتسبب في إصابته بعدة طعنات وتم نقله إلى المستشفى وضبط المتهم.