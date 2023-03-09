رئيس مجلة صباح الخير: مصر انتصرت فى معركة الإرهاب والتنمية بسيناء

أبرز الكاتب الصحفي وليد طوغان، رئيس مجلة صباح الخير، أهم النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر انتصرت في معركة الإرهاب والتنمية في سيناء، موضحاً أن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد قدرة مصر علي تخطي التحديات والصعوبات.

وأضاف أن مصر عاشت 10 سنوات قاسية من الحرب الضرورية ضد الإرهاب، موضحاً أن الإرهاب لم يكن مجرد أفراد يحملون أسلحة، ولكن كانوا يهددون جزءا من أرض مصر والدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس يريد أن يتذكر الناس ما فعلته الدولة وما فعله أبناؤه، وأن يتذكر الناس ثمن التضحية وأن يعي الناسُ ما حدث حتى لا يتم تكراره، فالرئيس ذكر الناس في مصر بما حدث في الأيام الماضية من آلام وجروح حتى لا تعود مرة أخرى أو تتكرر.