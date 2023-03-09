جمال رائف: يجب علينا رد الجميل للشهداء

وجه جمال رائف، الكاتب الصحفي، رسالة إلى كل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن قائلًا: “إن هذه التضحيات ساهمت في استقرار وأمن الوطن، مشيرًا إلى أن هذه التضحيات مكنت الوطن من القضاء على التحديات التي كادت تعصف به”.

وأضاف “رائف”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن يوم الشهيد هو أحد التقاليد المصرية بالغة الأهمية، حتى تكون الدولة دائمًا على وعي وإدراك لما قدمه أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى أنه يجب علينا أن نضع هذه التضحيات نصب أعيننا وننظر إلى الأمام ونتوجه نحو مستقبل مشرق.

وأوضح أنه يجب علينا أيضًا أن نقدم تضحيات مماثلة لما قام به هؤلاء الشهداء من خلال مقاومة الشائعات والأكاذيب ونشر الوعي والقيام بالدور المجتمعي والبناء وغيره.

وأشار إلى أن هناك من ضحوا بأرواحهم من أجل إحياء الوطن، ونحن أيضًا يجب علينا أن نقوم ببناء الوطن وهذا هو رد الجميل.