الليجا تتقدم بشكوى جديدة بسبب الهجوم العنصرى ضد فينسيوس

أصدرت رابطة الدوري الإسباني، الليجا بيانًا رسميًا بشأن الهجوم العنصري الذي تعرض له البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد.

وتعرض فينسيوس جونيور لهجوم عنصري من قبل جماهير نادي ريال بيتيس، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ووصلت الإهانات إلى وصفه بالقرد بسبب بشرته السمراء.

وقال بيان الليجا: "في ضوء الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينسيوس جونيور خلال مباراة ريال بيتيس وريال مدريد يوم الأحد 5 مارس، الليجا أرسلت شكوى إلى محكمة سفيلا لتحديد هوية الشخص المسئول واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده".

أضاف البيان: "هذه هي الشكوى السابعة التي تتقدم بها الليجا للسلطات المختصة بشأن الإهانات العنصرية ضد فينسيوس جونيور".

وأردف: "نظرًا لأهمية سرعة تحديد هوية المتهم، الليجا أنشأت قناة شكاوى عبر الموقع الرسمي، للجماهير الذين يمتلكون صورًا أو أي معلومات لتحديد هوية الجناة بإمكانهم التواصل مع الليجا وتقديم المعلومات الضرورية من أجل تقديم الشكاوى ذات الصلة بالمسألة".

مباراة ريال بيتيس ليست الأولى التي يتعرض خلالها فينسيوس جونيور لهجوم عنصري من قبل جماهير الفريق الخصم، وتكرر الأمر أكثر من مرة وأبدى لاعبو ريال مدريد ومديرهم الفني، كارلو أنشيلوتي، إنزعاجهم منها أكثر من مرة.

ويلعب فينسيوس جونيور ضمن صفوف فريق ريال مدريد، منذ انضمامه من نادي فلامينجو البرزايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وشارك فينسيوس جونيور في 208 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وسجل 54 هدفًا وصنع 52 لزملائه في الفريق، من أصل 262 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته، وسجل 68 هدفًا وصنع 57 لزملائه.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني، الليجا، برصيد 52 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فريق برشلونة، صاحب المركز الأول برصيد 63 نقطة.