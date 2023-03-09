زوجة الشهيد العقيد أحمد محمد جمعة: نتوجه بالشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بنا

وجهت زوجة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد محمد جمعة، نورا محمد عمران، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمهم خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، معقبة: "اتوجه بالشكر للرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله معانا ومع اسر الشهداء كلهم".

وأضافت نورا محمد عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة DMC، أن الرئيس السيسي دائم الاهتمام بهم وكل قيادات القوات المسلحة، كما خصت بالشكر دفعة زوجها الشهيد أحمد جمعة لدعمهم ومساندتهم طوال الوقت.

وأعربت نورا محمد عمران، عن شعورها بالفخر خلال تكريم الرئيس السيسي، معقبة: "حصلي مشاعر متضاربة ولكن فخورة بزوجي وكنت حاسة إنه معانا بروحه واللي أقدر أقوله أنه أكرمنا حي وشهيد".

وأشارت إلى أن زوجها الراحل تميز بصفات الشهداء حيث كان خلوقا ومتدينا ومخلصا في عمله وعنده ضمير، متابعة: "الفخر الأكبر لنا بالمكانة اللي ربنا وضعه فيها لأنه أكيد يستهلها لما بذله من الشهادة في سبيل الله".