الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قتل حبيبته وهى حامل».. المؤبد لمهندس زراعى مزق جسد زوجته فى دمياط

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة، بمعاقبة مهندس زراعي بالسجن المؤبد لقيامه بقتل زوجته، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد جمال، وأحمد أمين، وبحضور أحمد شادي وكيل النائب العام، ووائل السيد، أمين سر المحكمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في شهر يونيو لعام 2021، إخطارًا من مركز شرطة كفر سعد يفيد تلقيهم بلاغًا من شخص يدعى "مؤمن. م"، مهندس زراعي، مقيم بقرية حمامة بمدينة ميت أبوغالب دائرة مركز كفر سعد، أنه قتل زوجته بطعنات نافذة بسلاح أبيض مبررًا ذلك لخلافات أسرية بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "الزهراء. س" زوجة المتهم.

وأكد تقرير الصفة التشريحية، أن المجني عليها تلقت طعنات نافذة في البطن أدت لقطع بالأوعية الدموية، وأنها كانت حاملا في جنين أنثى في عمر الستة أشهر تمت إصابته بنزيف دموي، كما كتم المتهم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم وإحالتة إلى النيابة العامة، ثم تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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