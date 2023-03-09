تأجيل محاكمة طالب خطف خطيبته وتعدى عليها بالجيزة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر صلاح السيد وسعيد برغش، تأجيل محاكمة طالب، خطف خطيبته وهتك عرضها لجلسة 2 أبريل.

كانت النيابة العامة، قد أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "مصطفي. ج. ع" طالب في القضية رقم 16407 لسنة 2022 جنايات الصف ورقم 3612 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وذلك لأنه في يوم 2022/9/5، خطف المتهم المجني عليها "م. ش" التي بلغت من العمر 15 سنة ولم تبلغ من العمر 18 عامًا، بأن استدرجها لمسكنه زاعما زواجه منها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر 18 سنة، وذلك بالقوة واستغل حداثة سنها ومزق ملابسها كاشفًا عورتها، واستطالت يده إلى مناطق عفتها.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من عائلة المجني عليها باختفائها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.