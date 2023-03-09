وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من الموارد الطبيعية في صنع منتجات مستدامة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في افتتاح معرض "أيادي مصر" للترويج للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الـ(56) والمقام خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، حيث تشارك أيادي مصر في المعرض بأجنحة مجانية لكافة محافظات الجمهورية (الـ27 محافظة) لعرض المنتجات اليدوية التراثية من كل محافظة، وزيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية وذلك بحضور عدد من المحافظين.

وأكدت وزيرة البيئة أن المنتجات اليدوية تعكس عراقة الثقافة المصرية وتأثيرها على مناحي الحياة، وقدرة الأيادي المصرية على إخراج منتج مميز عالي الجودة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية في صنع منتجات مستدامة صديقة للبيئة تحافظ على التراث المصري، موضحة أن وزارة البيئة ضمن استراتيجيتها لتطوير إدارة المحميات الطبيعية حرصت على دمج السكان المحليين، ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من صون المحميات وتحقيق استدامتها بتقديم منتجاتهم التراثية والبيئية، والاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر لكسب سبل العيش وإيجاد مصدر رزق لهم.

وأضافت الوزيرة أن تدوير المخلفات يعد من الصناعات الحرفية التي أصبحت مصدر رزق للعديد من الشباب، لذا تعمل وزارة البيئة خلال الفترة القادمة على توفير فرص إستثمارية في هذا المجال، والتركيز على المحميات والمخلفات كمجالين واعدين لتوفير فرص عمل خضراء واقعية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية المبادرات المعنية بالصناعات المحلية واليدوية كمبادرة "أيادي مصر" لدعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق صون الموارد الطبيعية والإنتاج المستدام.

وحرصت وزيرة البيئة على التواصل مع العارضين حول كيفية صون الموارد الطبيعية بالاستفادة منها في صنع منتجات مستدامة تساهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، ومنها تغير المناخ وإدارة المخلفات، وتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير والاستخدام للحد من المخلفات المتولدة والتي تتطلب التخلص الآمن منها.

جدير بالذكر أن مبادرة "أيادى مصر" والتي تنفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى، هي منصة أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم مشروعات الحرف اليدوية برعاية منظمة الغذاء العالمية، وتعد منصة تجارة وتسويق إلكترونى لعرض وتسويق وبيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية المصرية.