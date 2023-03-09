أيوب: كلمة الرئيس السيسى اليوم يجب أن تتحول لرسائل توضع فى ربوع مصر

أبرز الكاتب الصحفي، أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، أهم النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن كلمة الرئيس اليوم يجب أن تتحول لرسائل توضع في كل مكان بمصر.

وأضاف أن مصر وقفت أمام الإرهاب الغادر، وترنحت دول أخرى لكن لم تترنح مصر، لأن هناك ثمنًا دفع، مشددًا على أن التكاليف كثيرة، لكن أغلاها وأثمنها هو الدماء، كما كان هناك ثمن اقتصادي باهظ دفعته الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدم والشهداء أغلى الأثمان، وقبل شهر أو شهرين أعلنت الدولة المصرية عن وجود حصيلة قدرها 3200 شهيد و12 ألف مصاب.