الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم

كولر مع الجهاز المعاون
كولر مع الجهاز المعاون

 يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة مساء اليوم، بعد الانتهاء من المران الأول للفريق.

وحرص كولر على الحديث بشكل نظري مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة صن داونز.

وواصل كولر عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز المعاون له داخل فندق الإقامة، لمواصلة التحضير لمباراة صن داونز المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول عصر اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، بعد وصول البعثة مساء  أمس من القاهرة، عقب رحلة استغرقت ما يقرب من تسع ساعات، منذ الإقلاع من مطار القاهرة  وصولا إلى مطار جوهانسبرج، والتي تخللها ترانزيت في مدينة أسوان لمدة 45 دقيقة للتزود بالوقود.

في المقابل يواصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي في القاهرة لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في مران الأهلي الجماعي، بعد شكوى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويعود «متولي» إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق إلى القاهرة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للاعب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج أمس على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة الحافلات إلى مدينة بريتوريا.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

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وائل لطفي

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