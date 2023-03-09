الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تودع الراهبة هيلانة خادمة بيت سمعان الشيخ بكرمة مارمرقس بدمنهور

الكنيسة
الكنيسة

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الراهبة هيلانة خادمة بيت سمعان الشيخ بكرمة مارمرقس بدمنهور.

وستقام صلوات تجنيزها في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور في الخامسة من مساء اليوم.

وترهبت الأم الراحلة في دير السيدة العذراء بالسودان بيد المتنيح الأنبا دانيال مطران الخرطوم وتوابعها.

من جانبه تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة والخمس مدن الغربية، ولأسرة بيت سمعان الشيخ بكرمة مارمرقس بدمنهو، في نياحة الأم المباركة الراهبة هيلانة، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.

من جهة أخرى، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، اليوم، عن احتفال الكنيسة بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس غدًا، وقدم قداسته نبذة عن القديس البابا كيرلس الذي قضى حوالي 12 سنة في البطريركية، واعترف المجمع المقدس للكنيسة بقداسته في 2013.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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