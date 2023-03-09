«جودة التعليم» تعتمد عددا كبيرا من مؤسسات وبرامج التعليم بمختلف المراحل

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عددا من مؤسسات وبرامج التعليم العالي، إضافة لعدد 219 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدد 44 معهدا أزهريا تابع للأزهر الشريف.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم أنه فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي التي تم اعتمادها فقد شملت القائمة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، كلية الصيدلة – جامعة عين شمس، كلية التربية النوعية بقنا – جامعة جنوب الوادى، كلية التمريض – جامعة الزقازيق.

أما عن برامج التعليم العالي التي تم اعتمادها فقد شملت برنامج علم النفس – كلية الآداب – جامعة المنوفية ، برنامج إعداد معلم اللغة الانجليزية – كلية التربية – جامعة بنها ، برنامج التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة قناة السويس، برنامج علم النفس – كلية التربية – جامعة قناة السويس ، برنامج إعداد معلم علم النفس – كلية التربية – جامعة الزقازيق، برنامج اعداد معلم الرياضيات – كلية التربية – جامعة الزقازيق ، برنامج اقتصاد باللغة العربية - الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة ، برنامج التسويق المشترك مع كلية روبنسون للإدارة - جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية – كلية التجارة – جامعة القاهرة، برنامج الكيمياء الدرجة الخاصة - كلية العلوم – جامعة الاسكندرية ، برنامج هندسة كيميائية - المعهد العالي للهندسة بالشروق ، برنامج الهندسة المعمارية - - المعهد العالي للهندسة بالشروق، برنامج الهندسة المدنية - المعهد العالي للهندسة بالشروق .

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عددا من برامج التعليم التابعة لجامعة الأزهر، وشملت برنامج الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات بالقاهرة، برنامج الشريعة والقانون باللغة العربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات بالقاهرة .