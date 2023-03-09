الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

لـ3 أيام.. مركز «جسور الثقافي» ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية

مركز جسور الثقافي
مركز جسور الثقافي

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة 3 أيام، ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتتضمن الورشة التعرف على كل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية والأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز  بنفسه على مكرمية خاصة به.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسورا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

كما ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم ورشة حكي تحت عنوان "ست الكل" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بالتعاون مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.

ويتضمن اليوم مشاركات من سيدات بيت الحواديت لقصص شخصية ملهمة قد مررن بها، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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