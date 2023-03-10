مسلسلات رمضان 2023 على cbc

زاد البحث عن مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc مع الإعلان عن مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة لها والبرومو الخاص بكل مسلسل.

مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

نعرض لكم في هذا التقرير مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc والتفاصيل الخاصة بكل مسلسل.

مسلسل مذكرات زوج

يعود النجم طارق لطفي خلال رمضان 2023 في ثوب مميز من خلال مسلسل مذكرات زوج في 15 حلقة والمقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت.



يشاركه في البطولة عائشة بن أحمد وخالد الصاوى، إدوارد، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، جلا هشام، حازم ايهاب.



مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداثه حول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا.

بطولة الفنان خالد النبوي وأروى جودة، وأحمد الرافعي، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، وفرح بسيسو وخالد القيش.

مسلسل جت سليمة

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى السابق الرمضاني مرة أخرى بعد غيابها العام الماضي بعد وفاة والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

تعود دنيا في مسلسل جت سليمة في 15 حلقة من الأحداث الكوميدية ويشاركها في البطولة محمد سلام، خالد الصاوى، سامي مغاوري، رحاب الجمل شيرين، محمد ثروت، مايان السيد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد فهمى وأشرف عبد الباقي.



مسلسل عملة نادرة

في إطار مختلف تقدم الفنانة نيللي كريم دور صعيدي في أحداث مسلسل عملة نادرة ويشاركها في البطولة جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، محمد فهيم، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى.



مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

بطولة الفنانة يسرا وشيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم.

مسلسل جميلة

تعود الفنانة ريهام حجاج في مسلسل جميلة لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية

ويشاركها في البطولة عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن.