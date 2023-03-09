الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا وإصابة شخصين

جريدة الدستور

أصيب شخصان، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة شنهور في قرية السبع عيون، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة شنهور بقرية السبع عيون في قوص.

وتبين إصابة كل من بشاوي طلعت ثابت- 15 عامًا، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وطلعت صابر بهلول- 43 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة.

 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

لحق بأمه وأشقائه.. الطفل المُصاب بـ«مذبحة الإسكندرية» يُفارق الحياة

تأجيل دعوى بطلان تحويل «استراحة المحامين» لقاعة محكمة بمجلس الدولة لـ28 مايو

«سلخانة تعذيب بحجة العلاج».. كواليس تحرير 300 مدمن من داخل مصحة بالجيزة

انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا وإصابة شخصين

أوكرانيا: عودة إمدادات الطاقة لمحطة زابوريجيا النووية

ظهور بقعة سولار أمام مآخذ محطة مياه شطورة بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس