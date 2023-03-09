انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا وإصابة شخصين

أصيب شخصان، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة شنهور في قرية السبع عيون، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة شنهور بقرية السبع عيون في قوص.

وتبين إصابة كل من بشاوي طلعت ثابت- 15 عامًا، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وطلعت صابر بهلول- 43 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.