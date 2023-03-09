الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ المنيا يستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

محمد أبوزيد، نائب
محمد أبوزيد، نائب المحافظ

استقبل د. محمد أبوزيد، نائب المحافظ، بمكتبه، اليوم الخميس، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وضم الوفد د.فايز رزق الله مسئول مراكز المعلومات لإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد ودكتور جمعة عبدالعليم المشرف على الرصد الميداني بالمحافظات، والمهندس محمد لطفي مسئول التحول الرقمي والنظم بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبحضور دكتور رضا فاروق مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

وأشاد نائب المحافظ بدور مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إتاحة معلومات واقعية يمكن الاعتماد عليها، والاسترشاد بها في عمليات اتخاذ القرار، ووضع السياسات، وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء، وكذلك نشر ثقافة مجتمعية تدعم عمليات استطلاع الرأي وتحفز على المشاركة الجماهيرية.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة والمتخصصة، وذلك في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين الآداء، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

محمد أبوزيد، نائب المحافظ
محمد أبوزيد، نائب المحافظ
محمد أبوزيد، نائب المحافظ
محمد أبوزيد، نائب المحافظ
نائب محافظ المنيا وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء تعزيز أوجه التعاون الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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