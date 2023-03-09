الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتب صحفي: مصر الدولة الوحيدة التي تمكنت من القضاء على الإرهاب بجدارة

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

أبرز الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، أهم النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي  خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي أحد أهم رؤساء الدول التي جابهت الإرهاب في العالم.

وأضاف أن الرئيس السيسي تولى السلطة في خضم معركة مع الإرهاب هي الأشرس على الإطلاق في الخمسين سنة الماضية في منطقة الشرق الأوسط، التي كان يُراد لها التفجير من الداخل، فقد كان هناك مخطط من الخارج لم تفلح، فكان المخطط تفجيرها من الداخل.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجلى دائما عند الحديث عن الشهداء، إذ إنّ الشهداءَ في مخيلة الرئيس أمر عظيم، فهم يرمزون إلى قوة الدولة وتضحياتها ووعيها ومعرفتها بما حدث طوال 10 سنوات.

وتابع بأن إقليم الشرق الأوسط هو أكبر إقليم في العالم مضطرب أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، ويزخر بالجماعات الإرهابية من كل صوب وحدب، مشددًا على أنّ جميع البلدان التي تعرضت لما تعرضت له مصر لم تخرج معافية، بل لم تخرج أساسًا، ومصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي خرجت بسلام ونجاح كبير.

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